Manchester United: Noch mehr Corona-Fälle - wird Spiel gegen Brighton & Hove verschoben?

Am Dienstag musste das Premier-League-Spiel gegen den FC Brentford schon abgesagt werden, jetzt wackelt auch die Partie am Samstag gegen Brighton & Hove Albion. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League)

Während das Profiteam am Dienstag dem Trainingsgelände fernbleiben sollte, stiegen die Spieler von Ralf Rangnick am Mittwoch wieder ein.

In Abwesenheit der Profis hatten am Dienstag andere Teams von den Frauen bis zur U19 und U23 noch auf dem Vereinsgelände in Carrington trainiert.