NFL: Jacksonville Jaguars entlassen Coach Urban Meyer nach Gewalt-Vorwürfen

„Nach wochenlangen Überlegungen und einer gründlichen Analyse der gesamten Amtszeit bin ich bitter enttäuscht, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, dass ein sofortiger Wechsel für alle unumgänglich ist“, hieß es in einer Mitteilung von Besitzer Shad Khan. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Meyer trat offenbar Kicker Lambo

In den vergangenen Monaten musste er immer wieder Kommentare abgeben wegen des Fehlverhaltens seines Trainers.

So musste Meyer nun gehen, weil Kicker Josh Lambo Gewalt-Vorwürfe öffentlich machte. So soll Meyer seinen Spieler beim Dehnen vor einer Partie in der Preseason ans Bein getreten haben. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)