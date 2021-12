NBA: New Orleans Pelicans schlagen Oklahoma City Thunder nach irrem Ende

Shai Gilgeous-Alexander hatte 1,4 Sekunden vor Schluss noch per Dreier ausgeglichen © Imago

Die Schlusssekunden zwischen den New Orleans Pelicans und den Oklahoma City Thunder werden zum unfassbaren Spektakel. Die Fans rasten erst aus und erstarren dann.

Was für ein unfassbares Ende!

Die Oklahoma City Thunder und die New Orleans Pelicans haben in der NBA die wohl größte Show der bisherigen Saison geliefert.

Beim Stand von 107:110 aus Sicht von Oklahoma erzielte Shay Gilgeous-Alexander mit einem wilden einarmigen Dreier aus großer Entfernung den Ausgleich per Zauberwurf und rettete sein Team 1,4 Sekunden vor der Sirene in der eigenen Arena vermeintlich in die Verlängerung.