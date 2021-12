NHL: Chicago Blackhawks und Missbrauchs-Opfer einigen sich auf Vergleich

In der elf Jahre zurückliegenden Missbrauchsaffäre haben sich Ex-NHL-Spieler Kyle Beach und die Chicago Blackhawks auf einen Vergleich geeinigt.

In der elf Jahre zurückliegenden Missbrauchsaffäre haben sich der ehemalige NHL-Spieler Kyle Beach und die Chicago Blackhawks auf einen Vergleich geeinigt. Das gaben beide Parteien am Mittwoch (Ortszeit) in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt, eine Geldsumme wurde darin jedoch nicht genannt.