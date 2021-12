Atletico Mineiro feiert mit Pokalsieg historisches Double

Brasiliens Fußball-Renommierklub Atletico Mineiro hat mit einem 2:1 (1:0) bei Athletico Paranaense in Curitiba den Pokalsieg und damit das historische Double perfekt gemacht.

Der Grundstein zum zweiten Triumph in der Copa do Brasil nach 2014 wurde bereits am Sonntag mit einem 4:0 im Hinspiel gelegt.