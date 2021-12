NBA: Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein überzeugen bei Niederlagen

Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein glänzen in der NBA. Allerdings werden sie nicht mit Siegen belohnt.

19 Punkte von Nationalspieler Moritz Wagner in 18 Minuten Spielzeit, aber kein weiterer Sieg für die Orlando Magic: Das Team aus Florida unterlag in der Basketball-Profiliga NBA den Atlanta Hawks mit 99:111 und ist Vorletzter in der Eastern Conference. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)