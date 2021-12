Draisaitl lobt Nachwuchsarbeit im deutschen Eishockey

Draisaitl sprach zudem über die Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, zu der der gebürtige Kölner regelmäßig Kontakt hat. "Ich habe ihn oft gesehen in den letzten Jahren. Wir sind per Handy viel im Austausch", verriet Draisaitl. Es sei "super interessant und einfach cool, Kontakt zu so einer Person ? so einer Legende ? zu haben."