NBA: Los Angeles Lakers schlagen Dallas Mavericks im Drama dank Austin Reaves

Die Los Angeles Lakers schlagen die Dallas Mavericks in einem Drama. Die Entscheidung fällt in der letzten Sekunde der Verlängerung durch einen No-Name.

Was für ein Drama - und was für ein überraschendes Ende!

Die Los Angeles Lakers haben die Dallas Mavericks in einem Drama besiegt und in der Verlängerung einen 107:104-Sieg eingefahren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Reaves stellt James, Davis, Westbrook in den Schatten

Der 23-Jährige traf einen Dreier und sorgte so für das Ende der Begegnung. Dabei war Reaves in seiner bisherigen Karriere nicht in Erscheinung getreten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)