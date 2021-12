3. Liga: SV Meppen – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht Halle am Samstag im Spiel gegen den SV Meppen mächtig unter Druck. Am letzten Sonntag holte Meppen drei Punkte gegen den FC Viktoria 1889 Berlin (3:0). Zuletzt musste sich Hallescher FC geschlagen geben, als man gegen die SV Wehen Wiesbaden die siebte Saisonniederlage kassierte. Gutes Omen: Im Hinspiel behielt Halle die Oberhand und siegte mit 3:1.

Ein gutes Vorzeichen: Auf heimischem Terrain läuft es diese Saison für den SV Meppen wie am Schnürchen (6-1-2). Sechs Niederlagen trüben die Bilanz des Gastgebers mit ansonsten zehn Siegen und drei Remis.

In der Fremde sammelte Hallescher FC erst sieben Zähler.

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der Gast schafft es mit 22 Zählern derzeit nur auf Platz 14, während Meppen elf Punkte mehr vorweist und damit den fünften Rang einnimmt. Beim SV Meppen sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ Meppen das Feld als Sieger, während Halle in dieser Zeit sieglos blieb.