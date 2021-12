2. Liga: FC Ingolstadt 04 – SG Dynamo Dresden (Samstag, 13:30 Uhr)

SG Dynamo Dresden will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge beim FC Ingolstadt 04 punkten. Am letzten Spieltag nahm der FCI gegen Hannover 96 die zwölfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Dynamo Dresden gewann das letzte Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 und liegt mit 22 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Im Hinspiel hatte Dresden für klare Verhältnisse gesorgt und einen 3:0-Sieg verbucht.