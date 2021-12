Bundesliga, BVB: Erling Haaland verstört mit Ehrenrunde - ein Fingerzeig?

Ein Anblick, der nicht wenige Beobachter am Mittwochabend im Signal Iduna Park irritierte, ja gar verstörte. Sogar bei einigen Mitspielern sorgte die Ego-Ehrenrunde für Kopfschütteln. Dass sich Haaland alleine auf Ehrenrunden begibt und sich vom Publikum frenetisch feiern lässt, ist nichts Neues. Dass er aber beim anschließenden Feiern mit der Mannschaft fernbleibt, dann doch.

Eine Ehrenrunde als Fingerzeig für einen Abschied?

Haalands Ego-Runde war eine mit Symbolcharakter. Er ist der Star, ohne den die Dortmunder nur Mittelmaß wären. Er ist der Dortmunder Rekord-Stürmer, der 30 Treffer in diesem Kalenderjahr erzielte - nie zuvor traf ein BVB-Spieler öfter. Er ist die Tor-Maschine, die jetzt bei schier unglaublichen 76 Treffern in 74 Spielen für Borussia Dortmund steht. Er ist aber auch der Stürmer, der mittlerweile offenbar zu gut für den BVB ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

War die Ehrenrunde also ein Fingerzeig für seinen Abschied nach der Saison? Es wirkte jedenfalls so. Er liebt die gelbe Wand und die Anerkennung der Fans. „Jeder Spieler liebt diese gelbe Wand, auch Erling. Er ist gekommen, weil er vor dieser Tribüne spielen wollte“ sagte sein Berater, Mino Raiola, jüngst im SPORT1-Interview. Das Spiel in Fürth dürfte Haaland aber einmal mehr gezeigt haben, dass er sich seit seinem Wechsel im Winter 2020 von Salzburg nach Dortmund zu schnell für den BVB entwickelt hat.