Bayern-Frauen verpassen Gruppensieg - TSG fehlen zwei Tore zum Wunder

Die Frauen des FC Bayern verpassen den Gruppensieg. Hoffenheim schrammt am Wunder vorbei.

Die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Fußballerinnen von Bayern München haben im Fernduell mit Olympique Lyon den Gruppensieg in der Champions League verpasst.

Champions League: Hoffenheim verpasst Wunder

Gegen den zweitplatzierten FC Arsenal gewann das Team von Trainer Gabor Gallai 4:1 (1:1) und verpasste als Dritter der Gruppe C punktgleich mit den Londonerinnen (9) das Weiterkommen um zwei Tore. Ein Sieg mit fünf Treffern Vorsprung hätte die TSG nach dem 0:4 im Hinspiel ins Viertelfinale gebracht.

Bayern gegen Barcelona?

Im Dietmar-Hopp-Stadion brachte Nationalspielerin Jule Brand (22.) Hoffenheim früh in Führung. Ein Eigentor von Laura Wienroither (38.) sorgte vor der Pause für den Ausgleich. Mit drei Toren in fünf Minuten aber machten es Chantal Hagel (55./57.) und Gia Corley (60.) noch einmal spannend.

Beim Geisterspiel in München trafen Karolina Vilhjalmsdottir (26.), Lea Schüller (28.), Giulia Gwinn (48., Foulelfmeter) und Klara Bühl (49.) für den FC Bayern. Die Münchnerinnen könnten nun in der ersten K.o.-Runde im März auf Titelverteidiger und Topfavorit FC Barcelona treffen.

Ausgelost werden das Viertel- und Halbfinale am Montag (12.00 Uhr). Der VfL Wolfsburg kämpft erst am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen den FC Chelsea um den Einzug in die K.o.-Runde.