Trotz Schick-Doppelpack: Leverkusen verspielt erneut 2:0-Führung

Nach Schicks Saisontreffern 15 und 16 bescherten Angelo Stiller (80.) und Munas Dabbur (83.) den bis dato enttäuschenden Hoffenheimern mit ihrem Doppelschlag den Punkt aus dem Nichts. Leverkusen, das Moussa Diaby (90.+2) spät mit einer Gelb-Roten Karte verlor und das bereits am Sonntag in Frankfurt eine 2:0-Führung verspielt hatte, bleibt mit 28 Punkten Dritter, die TSG lauert mit einem Zähler weniger dahinter auf Platz vier.

Dass Leverkusen zuletzt in Frankfurt einen 2:0-Vorsprung verspielte und noch unterging, ließ bei Trainer Gerardo Seoane vor der Partie keine Panik aufkommen: "Es ist nichts anderes als normal, dass Höhen und Tiefen dazugehören. Der Durchschnitt muss stimmen - und der stimmt", sagte der Schweizer.

Hoffenheim verteidigte zu Beginn sehr hoch, was sich Leverkusen zu nutzen machte und erste, hochkarätige Chancen herausspielte. Erst vertändelte Top-Torjäger Schick bereits nach 86 Sekunden völlig freistehend vor Oliver Baumann den Ball. Dann erzielte Jung-Nationalspieler Florian Wirtz, der am Mittwoch mit 18 Jahren und 226 Tagen Giovanni Reyna als jüngsten Bundesligaspieler mit 50 Einsätzen ablöste, aus einer Abseitsposition heraus die vermeintliche Führung (5.).

Bayer versuchte die Gäste vor 13.272 Zuschauern in der BayArena auch in der Folge immer wieder mit Pässen in die Tiefe zu überspielen, ohne dabei zunächst für weitere Torgefahr zu sorgen. Mitte der ersten Halbzeit hatte Piero Hincapie Pech, als er den Pfosten traf (28.). Mit Schicks Kopfball hatte Baumann wenige Minuten später keine Probleme.