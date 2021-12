Bundesliga: Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 2:2, Schick-Doppelpack reicht nicht

Bayer Leverkusen führt gegen Hoffenheim zwischenzeitlich souverän mit zwei Toren. Am Ende verspielt die Werkself den sichergeglaubten Sieg.

Leverkusen, das Moussa Diaby (90.+2) spät mit einer Gelb-Roten Karte verlor und das bereits am Sonntag in Frankfurt eine 2:0-Führung verspielt hatte, bleibt mit 28 Punkten Dritter, die TSG lauert mit einem Zähler weniger dahinter auf Platz vier.

Leverkusen verärgert: „Das ist nicht einfach nur Pech“

Torjäger Schick ärgerte sich am Sky-Mikrofon. „Es war der gleiche Start wie gegen Frankfurt. Dann kriegen wir ein Gegentor und brechen komplett ein.“ Der 25-Jährige appellierte an das Team: „Wir müssen an unserer Mentalität arbeiten, denn das ist nicht einfach nur Pech.“