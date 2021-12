Bundesliga: Borussia Dortmund - Greuther Fürth 3:0, Erling Haaland trifft doppelt

Scharfe Fürther Kritik wegen Bellingham

„Heute war sogar ein Punkt drin und der wäre auch verdient gewesen“, sagte ein noch immer aufgebrachter Azzouzi dann nach der Partie bei Sky: „Der Schiedsrichter hat heute seinen Teil dazu beigetragen. Beim 2:0 weiß ich auch nicht, ob das ein Foul vorher war. Nein, das ist kein Foul! Bei allem Respekt, kriegt der in der Champions League so ein Foul?“

Auch Fürth-Coach Stefan Leitl echauffierte sich nach der Partie über Schlager: „Ich habe ihm gesagt, dass es eine katastrophale Entscheidung ist. Und ich glaube auch, dass das zutreffend ist. Es ist für mich eine klare Gelbe Karte und dann ist es Gelb-Rot“, sagte er zur Szene rund um Bellingham. „Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wenn wir in Überzahl agieren, dann gelingt uns vielleicht der Ausgleich oder du verlierst nicht 3:0. Das ist eine Szene, die mich brutal ärgert und es ist nicht das erste Mal in dieser Saison.“

BVB lange Zeit mit viel Mühe

Dafür wechselte er ein wenig überraschend seine komplette Offensivabteilung aus - darunter auch den Siegtorschützen des Union-Spiels, Havard Nielsen, der in der zweiten Halbzeit kam. Beim BVB rückten Axel Witsel, Julian Brandt und Thorgan Hazard ins Team. Marius Wolf fehlte wegen muskulärer Probleme, Emre Can und Mahmoud Dahoud saßen zunächst auf der Bank.

Fans lange nicht zufrieden: „Aufwachen!“

Teils stellte sich ein zaghaft anlaufender Fürther der Dortmunder Ballzirkulation erst rund 30 Meter vor dem eigenen Tor in den Weg. Dem BVB blieb kaum Platz für Kombinationen in die Tiefe, nach Ballgewinn schlugen die Gäste ihre Hoffnungspässe lang in die gegnerische Hälfte. Die erste Chance jedoch entstand aus einem geordneten Angriff: Jamie Leweling kam an Thomas Meunier vorbei, traf aber am Elfmeterpunkt den Ball nicht richtig (14.).