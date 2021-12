Bundesliga: Ärger wegen Jude Bellingham vom BVB, Azzouzi von Fürth schimpft

Azzouzi schimpft: „Wir wären vom Platz geflogen“

„Wir wären vom Platz geflogen, da kann ich Ihnen Brief und Siegel geben. Wenn das ein blauer Spieler gewesen wäre, dann wäre er weg gewesen", schimpfte Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi in der Halbzeitpause bei Sky: „Ich will nicht jammern, aber ich weiß nicht, warum er da keine Gelbe Karte gibt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Zu 95 Prozent wäre das bei uns eine Gelbe Karte und dann auch Gelb-Rot gewesen."