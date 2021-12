Finalissima: UEFA und CONMEBOL kündigen Duell der Kontinentalmeister an

Die Fußball-Kontinentalmeister aus Europa und Südamerika spielen ab dem kommenden Jahr eine Art Superchampion aus. Italien und Argentinien machen am 1. Juni 2022 den Anfang, das als „Finalissima“ angekündigte Spiel soll in London stattfinden. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit. Mindestens zwei weitere solcher Duelle zwischen dem Europameister und dem Sieger der Copa America sind geplant.