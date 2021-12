Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt, 2:3 (1:1)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Florian Neuhaus mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Joe Scally für eine frühe Führung von Borussia Mönchengladbach (5.). Kurz vor der Pause traf Rafael Borré nach Vorarbeit von Jesper Lindstrom für Eintracht Frankfurt (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach Vorlage von Obite Evan Ndicka ließ Lindstrom den zweiten Treffer der Eintracht folgen (49.). Geschockt zeigte sich die Borussia nicht. Nur wenig später war Ramy Bensebaini mit dem Ausgleich zur Stelle (53.). Borré bediente Daichi Kamada, der in der 54. Spielminute zum 3:2 einschoss. Lucas Silva Melo erwies Frankfurt einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (69.). Trotz Unterzahl war Eintracht Frankfurt in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Gladbach und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.