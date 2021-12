Team-Wettbewerb: Deutsche Skicrosser scheitern früh

Die deutschen Skicrosser sind im gemischten Team-Wettbewerb beim Weltcup in Arosa/Schweiz bereits früh ausgeschieden. Ferdinand Dorsch (Schellenberg) und Daniela Maier (Urach) stürzten am Mittwochabend im Viertelfinale jeweils in ihren Läufen und verpassten damit den Einzug in die Vorschlussrunde. Den Sieg sicherten sich David Mobärg und Sandra Näslund aus Schweden.