Laut der FIFA: Deutsche Klubs zahlen 75 Millionen an Spielervermittler

Damit liegen die deutschen Klubs weltweit auf Rang zwei hinter den englischen Vereinen (118 Millionen). Die Plätze drei bis fünf gehen an Italien (65 Millionen), Spanien (31 Millionen) und Frankreich (27 Millionen). Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Weltverbands FIFA hervor.

Insgesamt wurden weltweit 444 Millionen Euro an Vermittler-Honoraren rund um die 17.945 Transfers von Berufsspielern bezahlt. An 3545 dieser Transfers (19,8 Prozent) war laut FIFA mindestens ein Vermittler beteiligt. Knapp 96 Prozent der globalen Provisionen wurden von europäischen Klubs bezahlt.

FIFA arbeitet an neuen Regeln

Die FIFA arbeitet derzeit daran, neue Regeln für Spielervermittler auf den Weg zu bringen. Diese sollen für „mehr Transparenz und Professionalität im System“ sorgen, sagte FIFA-Chefjustiziar Emilio Garcia Silvero am Mittwoch. Einerseits gehe es bei den neuen Regeln unter anderem um Lizenzierungsfragen, aber auch um Obergrenzen für Provisionen. So sollen Agenten nur noch sechs Prozent Provision verdienen dürfen.

FIFA will Provisionen eingrenzen

Bei Letzterem gebe es noch "einige Schwierigkeiten" in den Konsultationen mit allen Beteiligten. Luis Villas-Boas Pires, Leiter der FIFA-Abteilung für Spielervermittler, sprach von "einige Beispielen, in denen die Vermittler mehr verdient haben als ein Jahresgehalt ihres Spielers. Das wollen wir verhindern."

Sorgen FIFA-Pläne für Wirbel?

Die Pläne könnten allerdings für großen Wirbel sorgen. Die spanische AS schreibt von einer „Regel, die den Transfermarkt auf den Kopf stellen könnte. War die europäische Super League bereits ein spannendes Thema unter Fußballagenten, so könnte die neueste Idee der FIFA zu noch mehr Kontroversen führen.“

Raiola wettert gegen FIFA

Er wurde deutlich: „Die FIFA zeigt immer nur auf uns Berater. Sie wollen unsere Provisionen deckeln. Die FIFA reguliert die Transferausgaben der Vereine doch auch nicht wirklich. Das Financial Fairplay ist ein Witz. Was kommt als nächstes? Eine Gehaltsobergrenze für Spieler? Das ist doch die Verantwortlichkeit der Vereine. Sie zahlen doch auch die Provisionen an uns. Für was brauchen wir die FIFA? Die wollen Transparenz? Dann sollen die bei sich anfangen.“