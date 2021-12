Handball-WM der Frauen: Europameister Norwegen im Halbfinale

Europameister Norwegen ist bei der Handball-WM der Frauen souverän ins Halbfinale eingezogen. Die Skandinavierinnen setzten sich am Mittwochabend in der Runde der letzten Acht mühelos mit 34:28 (19:15) gegen Russland durch. Am Freitag (20.30 Uhr) spielt der Olympia-Dritte gegen Gastgeber Spanien um den Einzug ins Endspiel.