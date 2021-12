Corona: Hannovers Hinterseer positiv getestet

Lukas Hinterseer befindet sich in häuslicher Isolation © FIRO/FIRO/SID

Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 30-Jährige sei vollständig geimpft, er habe leichte Symptome und befinde sich in häuslicher Isolation. Hinterseer wird Hannover damit im kommenden Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr) fehlen.