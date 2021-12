Corona: Nächste Absage in der Premier League

Coronabedingte Absage der Partie in Burnley © AFP/SID/JON SUPER

In der Premier League werden die Corona-Sorgen größer. Das nächste Spiel fällt aus.

Nächste coronabedingte Absage in der Premier League: Nachdem am Dienstag bereits das Spiel des englischen Rekordmeisters Manchester United beim FC Brentford nicht stattfinden konnte, traf es am Mittwoch die Begegnung zwischen dem FC Burnley und dem FC Watford. (Service: Ergebnisse der Premier League)