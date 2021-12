UEFA und CONMEBOL rufen Finalissima, Duell der Champions ins Leben

Der europäische und der südamerikanische Verband haben eine Zusammenarbeit ins Leben gerufen, die zunächst bis zum Jahr 2028 gehen wird. Ein zentraler Punkt dabei ist ein gemeinsames Büro in London, welches Anfang 2022 eingeweiht werden soll. Aufregend für alle Fußball-Fans: Es soll auch eine Fußball-Veranstaltungen Teil der Partnerschaft sein.

Dabei handelt es sich zunächst um ein Spiel zwischen Europameister Italien und dem Südamerikameister Argentinien. Dieses wird am 1. Juni 2022 in einem Londoner Stadion steigen, wie die UEFA verriet.

Das Stadion wurde zwar nicht genannt, es liegt aber nahe, dass es sich dabei um das legendäre Wembley Stadium handelt. Das wäre dann genau der Ort, an dem sich die Italiener im Sommer die europäische Krone aufsetzten. Der Name dieses Events: „Finalissima“

Ceferin und Domínguez kündigen weitere Sportereignisse an

Ziel der Partnerschaft soll vor allem eine gegenseitige Stärkung und die Arbeit an der Vielfalt von Fußball-Veranstaltungen sein.

„Wir freuen uns, auf unserer ausgezeichneten Beziehung zu CONMEBOL aufbauen zu können, und unser starker Wunsch, gemeinsam für die Entwicklung des Fußballs und seinen Nutzen für die Gesellschaft zu agieren, wird durch diese neue Absichtserklärung weiter unterstrichen“, wird UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in der Pressemitteilung zitiert:

Auch der CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez kam in dieser Stellungnahme zu Wort: „Wir freuen uns sehr über die Früchte, die wir gemeinsam mit der UEFA aufgrund der hervorragenden Beziehungen zwischen unseren Institutionen ernten. Mit der Unterzeichnung dieser Erneuerung und Erweiterung unserer Absichtserklärung legen wir den Grundstein dafür, dass diese reibungslose Zusammenarbeit weiter wachsen und sich entwickeln kann. Neben dem Endspiel zwischen Argentinien und Italien am 1. Juni 2022 in London wird es weitere hochkarätige Sportereignisse geben, wie es der Tradition des südamerikanischen und europäischen Fußballs entspricht.“