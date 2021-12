Darts-WM 2022 LIVE: Heute mit Gerwyn Price, Lewis im TV, Stream & Ticker

Die Darts-WM könnte auch die Reihenfolge der Top-Stars van Gerwen, Wright und Price (v.l.) in der Order of Merit verändern © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago

Wenn es um die Topfavoriten bei der Darts-WM 2022 geht, wird kein Engländer genannt. Stattdessen schicken sich zwei Waliser an, die Maßstäbe im Pfeile-Sport zu setzen.

Die Zeiten im Profi-Darts haben sich gewandelt. Ging der Weltmeister-Titel der PDC zwischen 1994 und 2013 noch 17 Mal nach England - 14 Mal davon an Phil Taylor -, gestaltet sich die Siegerliste seither wesentlich bunter. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

In den vergangenen acht Jahren konnten Spieler aus vier verschiedenen Ländern die Sid Waddell Trophy ergattern, darunter mit Rob Cross nur ein Engländer.

Doch möglicherweise werden die Farben in den kommenden Jahren wieder eintöniger. Denn mit Gerwyn Price und Jonny Clayton schicken sich nun zwei Waliser an, das Darts längerfristig zu prägen.

Darts-WM Heute: Clayton spielt überragendes Jahr 2021

Price hat sich bereits seit geraumer Zeit in der Weltklasse etabliert. Seit seinem WM-Triumph 2021 thront der „Iceman“ sogar an der Spitze der Weltrangliste. Für das anstehende Turnier im Londoner Alexandra Palace gilt der ehemalige Rugby-Spieler als Topfavorit.

Claytons Stern wiederum begann erst mit dem gemeinsamen Sieg des Duos beim World Cup of Darts 2020 so richtig hell zu leuchten. In diesem Jahr war der 47 Jahre alte Stuckateur dann kaum noch zu stoppen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)