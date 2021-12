Darts-WM: Tomas "Shorty" Seyler träumt von Comeback

Tomas Seyler war einst die deutsche Nummer 1 im Darts. Der Darts-Experte will zurück auf die große Bühne.

Tomas „Shorty“ Seyler gehört zu den deutschen Experten für die am Mittwochabend beginnende Darts-WM 2022 ( Darts-WM 2022 ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER ). Der 47-Jährige war bis 2018 bei SPORT1 tätig und ist inzwischen bei DAZN zu hören.

Seyler war mehrere Jahre die deutsche Nummer 1 im Darts und nahm an mehreren Weltmeisterschaften teil, zuletzt 2014.

In den letzten Jahren ist es auch wegen Verletzungen ruhiger geworden um die aktive Karriere des gelernten Schiffbauers. Doch Seyler betont bei Spox: „Wenn ich ganz ehrlich bin, lebt der Traum schon noch in mir, nochmal im Ally Pally (Spielort der Darts-WM in London, Anm. d. Red.) einzumarschieren.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)