FC Bayern: Roca, Musiala und Tolisso - wie Nagelsmann die FCB-Profis stark redete

Nagelsmann schwärmte danach vom Spanier, der seit seiner Verpflichtung im Oktober 2020 in München nie richtig Fuß hatte fassen können: „Ich habe heute in der Kabine Marc gelobt, das mache ich selten bei Einzelspielern vor der Mannschaft. Er hat es aber extrem verdient.“

Der Bayern-Coach, für den Roca allen Grund gehabt hätte, „sauer auf den Trainer zu sein“, zeigte sich dabei auch selbstkritisch: „Heute hat er mir gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn so wenig zu bringen. Er hat es sehr gut gemacht.“

Roca, Tolisso und Musiala überzeugen

Hintergrund: Der Spanier war in dieser Saison bisher kaum zum Einsatz gekommen. Selbst in den beiden Spielen der Champions League, als der Einzug in die K.o.-Runde bereits festgestanden war, wurde er lediglich eingewechselt.