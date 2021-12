Bundesliga Heute LIVE: Gladbach - Eintracht Frankfurt im TV, Stream, Ticker

Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt. Nach drei heftigen Niederlagen in Folge sind die Fohlen zum Siegen verdammt. Eintracht will weiter bomben.

Gladbach gegen Frankfurt: Borussia zum Siegen verdammt

Nach drei heftigen Niederlagen in Serie sind die Fohlen am frühen Mittwochabend zum Siegen verdammt. Besonders für Trainer Adi Hütter geht es vielleicht schon ums nackte Überleben.

„Nur weil Gegenwind ist, kann man nicht als Erster umfallen. Es geht darum, dass man stehen bleibt“, sagte Hütter vor der Partie gegen die Adler, die er zwischen 2018 und 2021 trainiert und unter anderem in die Europa League geführt hatte.

Bundesliga Heute: Droht Gladbach gegen Frankfurt der Relegationsplatz?

Sollten die Augsburger gegen RB Leipzig gewinnen und die Fohlen zugleich gegen Frankfurt verlieren, würde das für diese sogar den direkten Absturz auf besagten 16. Platz bedeuten. Eine Sache, die man nach den Pleiten in Köln, gegen Freiburg und in Leipzig unbedingt vermeiden will.