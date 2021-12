Darts-WM 2022: Diese WM-Spiele sollten Sie sehen! Duelle von Sherrock, Clemens, Schmutzler, Lim & Barney

Denn: Von Anfang an bietet der Jahreshöhepunkt im legendären Alexandra Palace hochinteressante Begegnungen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Das gilt nicht nur für die Partien mit deutscher Beteiligung und die Duelle der Superstars in den entscheidenden Runden auf dem Weg zum Titel.

Ricky Evans - Nitin Kumar (15. Dezember)

Ryan Meikle - Fabian Schmutzler (16. Dezember, Abendsession)

„The Fabulous Fab“, wie sich Schmutzler nennt, spielt erst seit 2019 Darts und könnte in London für die nächste Sensation seiner Karriere sorgen. Mit einem Sieg ginge es im Anschluss gegen Peter Wright. Doch schon die WM-Teilnahme alleine ist ein Mega-Erfolg für das junge Talent, das noch die Schulbank drückt.

Gary Anderson - Adrian Lewis/Matt Campbell (16. Dezember, Abendsession)

Bereits in der zweiten Runde könnte es zum Duell zweier zweimaliger Weltmeister kommen. Dafür muss „Jackpot“ zuerst Matt Campbell schlagen. Der Kanadier kam allerdings bei der WM noch nie über die erste Runde hinaus und sollte für den Engländer durchaus schlagbar sein.

Lewis wurde 2011 und 2012 Weltmeister, konnte aber insbesondere 2021 nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Sollte es also zum Duell mit Anderson – Weltmeister von 2015 und 2016 – kommen, ginge „The Flying Scotsman“ als Favorit in die Partie.