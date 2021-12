Valorant: Deutsche Liga kommt 2022

Anzeige

Das Jahr 2022 wird einige Änderungen in die kompetitive Valorant eSport-Szene bringen © Riot Games

Riot Games hat vor kurzem erst die Änderungen der Valorant Championship Tournaments (VCT) für 2022 angekündigt. Jetzt wurden weitere Pläne öffentlich gemacht.

Das Jahr 2022 wird einige Änderungen in die kompetitive Valorant eSport-Szene bringen. Riot hat angekündigt, dass sie in diesem Jahr ein neues Turnierformat an den Start bringen wollen und mehr in die regionalen Ligen investieren werden. Für Letzteres gibt es jetzt neue Entwicklungen: Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein bilden die Valorant Regional League (VRL) DACH: EVOLUTION.

Was sind die Valorant Regional Leagues?

Die VRL sind insgesamt 8 verschiedene, regionale Ligen, die sich über Europa und Teile von Asien und Afrika hinweg ziehen. Riot Games bestätigte bereits, dass Spieler aus Ländern, die nicht direkt aus den eingeschlossenen Regionen kommen, trotzdem als Importe antreten können. So könnten Portugiesen und Italiener beispielsweise zur spanischen Regional-Liga dazugezählt werden, weil keine der Regionen Portugal oder Italien miteinschließt.

Die Gewinner der jeweiligen regionalen Ligen werden sich für die VCT Promotion Turniere qualifizieren, beziehungsweise auf der zweiten Stufe für die VRL EMEA Finals. Insgesamt werden also am Ende der Valorant Regional Leagues die besten Teams der einzelnen Regionen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika gekürt und können um einen Platz in den Valorant Championship Tournaments kämpfen.

Wer in den regionalen Ligen gegeneinander antritt, zeigt sich in einer weiteren neuen Struktur, dem Valorant Regional Circuit (VCR). Hier können sich eine unbegrenzte Anzahl an Amateur-Teams versammeln, mit guter Leistung aus der Masse herausstechen und in die VCR aufsteigen.