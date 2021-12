Badminton-WM: Li verpasst Achtelfinaleinzug

Die 23-Jährige vom Bundesligisten SC Union Lüdinghausen unterlag in der zweiten Runde der an Position 14 gesetzten Wang Zhi Yi aus China mit 7:21, 17:21. Li, einzige deutsche Starterin im Einzel, hatte zum Auftakt Vu Thi Trang aus Vietnam geschlagen.

Kai Schäfer (Dortelweil), wie Li in Tokio Olympiastarter, trifft am Mittwoch auf Kantaphon Wangcharoen aus Thailand. Der Deutsche hatte kampflos die zweite Runde erreicht. Die WM in Andalusien findet nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio im Winter statt.