Fnatics Wunder schießt gegen G2 Esports

Am 14. Januar startet die LEC in den Spring Split 2022. Doch schon zuvor ging es in der Offseason heiß her. Zahlreiche Spieler wechselten das Team, unterschrieben für eine neue Organisation, wurden aussortiert oder kehrten aus dem Ruhestand zurück. In Europa stand neben Fnatic und Team Vitality auch G2 Esports im Fokus.