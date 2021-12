Firelight Ekko verschiebt sich & neue Ahnenholz Skins angekündigt

Riot Games haben die ersten Skins für das neue Jahr 2022 angekündigt. In den nächsten Patch-Rotationen kommen neue Ahnenholz- und Arcane-Skins in die Kluft.

Die Ahnenholz Skin-Reihe ist schon lange in League of Legends bekannt und hat bisher ausschließlich schöne Skins hervorgebracht. Eine ganze Menge Champions wurden damit schon beglückt: Xayah, Rakan, Azir, Ornn und Bard, um nur einige davon zu nennen. Jetzt werden zwei neue Champions zur Reihe hinzugefügt. Und Riot geizt nicht: Auch ein neuer Arcane-Skin ist unterwegs.

Welche Champions bekommen neue Skins?

Die beiden Ahnenholz Skins gehen an Gnar und Rek‘Sai. Die grundsätzlich farbkompatible Optik von Rek‘Sai macht den Champion zu einem perfekten Träger der Ahnenholz-Reihe und Gnar sieht mit dem neuen Skin einfach nur süß aus. Beide Skins werden voraussichtlich mit dem ersten Patch 2022 veröffentlicht, also Patch 12.01.

Riot hat LoL Patch 12.01 für den 04.01.2022 angekündigt, frühestens zu diesem Zeitpunkt können wir also mit den Skins auf den Live-Servern rechnen. In der Zwischenzeit sind die Skins aber auf dem PBE testbar. Beide Skins sollen 1350 RP kosten damit jeweils ziemlich genau 10 Euro.

Der Arcane Skin am Anfang des nächsten Jahres geht an Ekko. Um genau zu sein, handelt es sich hier um Firelight Ekko in dem ikonischen Outfit der Rebellenführer aus der Netflix-Serie Arcane. Der Skin sollte ursprünglich auch mit LoL Patch 12.01 veröffentlicht werden, wurde allerdings von Riot noch einmal auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben, damit sie zusätzliche Überarbeitungen vornehmen können.