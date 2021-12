Hamilton von Prinz Charles zum Ritter geschlagen

Drei Tage nach Hamiltons dramatischer Niederlage im Kampf um die WM gegen Max Verstappen (24) erhob der Sohn von Königin Elizabeth II. den Mercedes-Piloten bei einer feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor in den Adelsstand.

Hamilton plauderte dabei kurz mit dem Price of Wales und posierte hinterher stolz mit seinem Orden, begleitet wurde er von seiner Mutter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Hamilton Ritter mit Verspätung

Bereits nachdem Hamilton im Vorjahr seinen siebten WM-Titel gewonnen und dadurch mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichgezogen hatte, gab der Buckingham-Palast im Dezember 2020 bekannt, dass der Brite in den Ritterstand erhoben wird.

Hamilton wurde schon 2009 nach seinem ersten WM-Sieg (2008) von der Queen zum Mitglied des „Order of the British Empire“ ernannt - gewissermaßen eine Vorstufe zum Ritter.

Große Ehre für Hamilton

Weiterhin unklar ist, ob Mercedes auch formal gegen den abgewiesenen Protest vom Saisonfinale in Abu Dhabi in Berufung geht. Die Frist dafür läuft am späten Donnerstagabend ab. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)