1. FC Köln besiegt VfL Wolfsburg: Modeste teilt gegen Jörg Schmadtke aus

Danach teilte der 33-Jährige bei der ARD kräftig aus: „Wir haben in Wolfsburg gespielt und gewonnen, die Mannschaft von Schmadtke. Man trifft sich immer zwei Mal im Leben.“

Auf Nachfragte legte der Franzose sogar noch nach: „Es ist schön, hier zu gewinnen und Wolfsburg in die Krise zu schicken.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Schmadtke reagierte am Mittwoch. „Er kann das sagen, mich interessiert und beschäftigt das nicht“, sagte er der Sportschau .

Zoff zwischen Modeste und Schmadtke in Köln

Schmadtke und Modeste waren zwischen 2015 und 2017 gleichzeitig in Köln angestellt, ehe der Stürmer-Star zum chinesischen Klub Tianjin Quanjian wechselte.

Durch den Sieg zogen die Kölner in der Bundesliga-Tabelle sogar an den Wölfen vorbei, die die letzten vier Partien alle verloren haben und nach gutem Saisonstart nur noch auf Rang 11 in der Tabelle zu finden sind.