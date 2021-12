Bundesliga: Wechselt Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach zum BVB?

Der Flirt von Denis Zakaria und Borussia Dortmund wird heißer. Der Schweizer könnte für den BVB das fehlende Puzzlestück in der immer wieder schwächelnden Defensive sein.

14 Gegentore in den vergangenen drei Bundesligapartien, davon alleine sechs im Heimspiel gegen den SC Freiburg - Zahlen, die eine deutliche Sprache sprechen und die Borussia Dortmund dennoch nicht davon abhalten, mit einem der maßgeblich beteiligten Defensivakteure der Fohlen zu kokettieren: Denis Zakaria. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der Schweizer Nationalspieler, der in dieser Saison im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung zum Einsatz kam, steht bei Marco Rose hoch im Kurs und könnte seinem ehemaligen Trainer spätestens im Sommer zum BVB folgen, wie SPORT1-Chefreporter Patrick Berger in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ zu berichten weiß.