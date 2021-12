Darts-WM 2022: Wie sind die Titel-Chancen von Price, van Gerwen, Wright?

Ab Mittwoch geht es im Alexandra Palace in London wieder hoch her, wenn die Dartsprofis um den Weltmeister-Titel kämpfen. Wird Gerwyn Price seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen können?

Darts-WM: Wie van Gerwen sich das Leben einfach machen kann

Dass van Gerwen bis auf ein World-Series-Event keinen großen Titel in dieser Saison holte, ist laut Marijanovic aber „schon in seinem Kopf“.

Trash-Talk! So lief der Disput zwischen Van Gerwen und Anderson

Gelingt ihm dies, ist er für Marijanovic der große Titelfavorit. Jedoch nur, wenn er auch bei den Drucksituationen wieder an frühere Zeiten anknüpfen kann: „Die Averages passen, die Check-Out-Quote ist gut, nur die speziellen Momente fehlen ihm.“

Darts-WM: Darauf kommt es bei Peter Wright an

Bei Wright hängt Marijanovic zufolge dagegen viel davon ab, wie er in ein Spiel reinkommt und wie er sich fühlt. Nach Einschätzung des dreimaligen Darts-WM-Teilnehmers wird es für „Snakebite“ auch wichtig sein, dass er nicht ständig seine Darts wechselt.

Ansonsten zeichne ihn aus, dass er in allen Belangen gut und ein super Scorer ist, der zudem noch mit einem guten Nervenkostüm für die entscheidenden Momente ausgestattet ist. Besonders sein Selbstverständnis, sich für den besten Spieler der Welt zu halten, hält Marijanovic für einen großen Vorteil.

Marijanovic: Schwerer Draw für Price

Auch für Marijanovic befindet sich der Waliser „im erweiterten Kreis“, mehr allerdings nicht: „Seine WM-Bilanz war in den letzten Jahren nicht sehr rosig. Das liegt vielleicht auch daran, dass es mit dem Tag dazwischen, der Warterei und dem Satzmodus nicht sein bevorzugter Ablauf ist.“

Doch neben dem „Frettchen“ hat Price zudem noch Michael Smith in seinem Viertel. Marijanovic schätzt diesen als sehr gefährlich ein, da er „auch schon große Namen bei einer WM rausgehauen hat, unter anderem Phil Taylor in seinen besten Zeiten“. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)