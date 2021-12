Biathlon nicht auf Schalke: World Team Challenge erneut in Ruhpolding

Die World Team Challenge findet in Ruhpolding statt © AFP/SID/MICHAL CIZEK

Die Biathleten ziehen für die traditionelle World Team Challenge in diesem Winter erneut von der Arena auf Schalke nach Ruhpolding um.

Das Rennen am 28. Dezember muss aber erneut ohne Zuschauer auskommen.

„Wir hatten uns alle darauf gefreut, in diesem Winter wieder nach Schalke zu kommen“, sagte Präsident Franz Steinle vom Deutschen Skiverband (DSV): „Aber ich bin wirklich überaus dankbar, dass die Biathlon World Team Challenge noch einmal als Sonderausgabe in Ruhpolding stattfinden kann.“ Für Deutschland gehen Franziska Preuß und Benedikt Doll sowie Janina Hettich und Erik Lesser an den Start, die ARD überträgt live.