NFL: Frau lebendig verbrannt! Schock-Details zur Todes-Fahrt von Henry Ruggs veröffentlicht

Der ehemalige Receiver der Las Vegas Raiders hatte am 2. November unter Alkoholeinfluss mit viel zu hoher Geschwindigkeit einen Unfall verursacht, bei dem eine 23-Jährige starb.

Unfall mit 250 km/h - Opfer verbrennt

Nach Polizeiangaben fuhr der Footballprofi in seiner Corvette in einer Tempo-70-Zone mit umgerechnet über 250 km/h und krachte dabei ins Heck des Toyota RAV4 der Frau.

Ruggs‘ Anwälte wollen einen Zeugen gefunden haben, nach dessen Angaben die Feuerwehr zu langsam reagiert habe. Dieser Darstellung wurde bereits widersprochen, Clark Countuy Sprecher Erik Pappa gab bereits am 11. November an, nach Feuerwehr-Angaben sei das Auto beim Eintreffen komplett in Flammen gehüllt gewesen, „der Fahrgastraum war für die Insassen nicht zu überleben“.