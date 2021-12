Eintracht Frankfurt: Krösche zufrieden: "Was Glasner will, fruchtet langsam"

„Was Oliver Glasner will, fruchtet langsam“, sagte Krösche der Sport Bild und lobte: „Wir haben einen guten Spielaufbau, erspielen uns durch feste Abläufe Torchancen. Das hohe Anlaufen, das mutige Verteidigen klappt immer besser. So haben wir zuletzt viele gute Ergebnisse gehabt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Krösche sieht sich bei Glasner bestätigt

Krösche sieht sich nun aber bestätigt, nach dem schwachen Saisonstart unter dem neuen Trainer Glasner mit dem Erstrundenaus im DFB-Pokal und sechs Punktspielen ohne Sieg nicht in Panik verfallen zu sein.

„Wir haben uns ständig hinterfragt und mit dem Trainerteam diskutiert, wie viele neue Inhalte wir der Mannschaft zumuten und wie schnell“, sagte er: „Aber wir haben nie an unserem Weg gezweifelt, weil Oliver Glasner so einen klaren Stil hat. So kamen dann auch die Siege.“