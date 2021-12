Eintracht Frankfurt: Präsident Peter Fischer will Stadion-Impfung

Präsident Peter Fischer von Eintracht Frankfurt will am Rande der Bundesliga-Spiele vor den Stadien im großen Stil gegen Corona impfen lassen.

Präsident Peter Fischer von Eintracht Frankfurt will am Rande der Bundesliga-Spiele vor den Stadien im großen Stil gegen das Coronavirus impfen lassen. ( NEWS: Alles zur Bundesliga )

Sein „Aufruf an die neuen Entscheider in Berlin lautet“ demnach: „Bindet jeden Bundesligaverein in eure Impfkampagne ein. Jeder Klub kann jedes Wochenende, wenn Zehntausende in die Stadien strömen, jeden impfen“, sagte Fischer in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Das ist kein Problem.“ (Bundesliga: Die Tabelle)