„Unglaublich“: Curry neuer Dreier-König der NBA

New York (SID) - Basketball-Star Stephen Curry ist der neue Dreier-König der NBA. Der 33-Jährige von den Golden State Warriors traf beim 105:96 bei den New York Knicks seinen 2.974 Drei-Punkte-Wurf und verbesserte damit die alte Bestmarke von Ray Allen. Am Ende schraubte Curry seine Bestmarke noch auf 2.977 getroffene Dreier.