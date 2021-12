Anzeige

2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SV Sandhausen (Freitag, 18:30 Uhr) Rückrundenauftakt für Sandhäuser bei Fortuna

2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SV Sandhausen (Freitag, 18:30 Uhr)

Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg braucht Sandhausen mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Freitag, im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Zuletzt spielte die Fortuna unentschieden – 1:1 gegen den FC St. Pauli. Das letzte Ligaspiel endete für den SV Sandhausen mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen Holstein Kiel. Im Hinspiel hatte Düsseldorf die Nase vorn und verbuchte einen 2:0-Sieg.

Gegenwärtig rangiert der Gastgeber auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die bisherige Ausbeute von Fortuna Düsseldorf: fünf Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für die Fortuna in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.

Die Sandhäuser müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast belegt mit 14 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. In der Verteidigung von Sandhausen stimmt es ganz und gar nicht: 36 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zu den drei Siegen und fünf Unentschieden gesellen sich beim SV Sandhausen neun Pleiten. Mit dem Gewinnen taten sich die Sandhäuser zuletzt schwer. In fünf Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Die Körpersprache stimmte in der Regel beim SV Sandhausen, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 45 Gelbe Karten sammelte. Ist Düsseldorf darauf vorbereitet?