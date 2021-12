Darts-WM 2022: Robert Marijanovic über Sherrock, Schindler, Hempel, Schmutzler

am Mittwoch ist es endlich wieder so weit! Die Darts-WM im Alexandra Palace geht los. Damit beginnt auch die Jagd auf Titelverteidiger Gerwyn Price. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Aber eines steht fest: Wir hatten noch nie drei Spieler dabei, die auf so einem hohen Level gespielt haben. Was die Qualität angeht, haben wir mit Schindler, Hempel und Clemens wahrscheinlich das beste Paket, das wir jemals zu einer WM geschickt haben.

Darts-WM: Marijanovic erwartet deutsche Überraschung

Für Schmutzler ist es schon eine riesen Leistung, dass er überhaupt dabei ist. Alles, was nach der ersten Runde an Erfolgen kommt, ist ein Bonus für ihn.

Deutsche Darts-Hoffnung Clemens: "Muss zeigen, was in ihm steckt!"

Gerade Clemens traue ich alles zu. Er hat große Namen geschlagen, hat Neun-Darter geworfen, da ist alles drin. Da geht es nur noch darum, ob er sein Können auch in diesen Spielen abrufen kann. Ich weiß, dass er sehr fleißig trainiert, ehrgeizig ist und die Spiele gewinnen will. Er ist ein Gewinnertyp. Das Achtelfinale ist für ihn wie im vergangenen Jahr realistisch.

Deutsches Duell zwischen Hempel und Schindler

Hopp ist immer noch ein Weltklasse-Spieler

Die Tour-Card hat er noch, auch wenn er sie droht zu verlieren, was ich nicht hoffe. Aber da müsste von der Konstellation her schon viel zusammenkommen und es müssten bei der WM einige Überraschungen passieren.

Hype um Sherrock tut dem Darts gut

Robert Marijanovic, geboren am 6. Mai 1980, spielt seit 2007 auf professioneller Ebene bei der PDC Darts. Der Freudenstädter nahm dreimal an der Weltmeisterschaft teil. Seit der WM 2019 tritt der „Robstar“ auch als TV-Experte in Erscheinung. Für SPORT1 wird er die WM 2022 mit seinen Einschätzungen am Mikrofon begleiten.