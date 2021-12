Erster Heimsieg: Bielefeld schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Arminia Bielefeld hat mit dem zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft.

Arminia Bielefeld hat mit dem zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft. Nur drei Tage nach der 0:2-Pleite bei Hertha BSC setzte sich das Team des in die Kritik geratenen Trainers Frank Kramer gegen Aufsteiger VfL Bochum mit 2:0 (0:0) durch und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Bochum dagegen liegt mit 20 Zählern weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Nach einer Flanke von der rechten Seite erzielte Masaya Okugawa per Kopf die Führung für die Bielefelder (51.). Patrick Wimmer legte in der 69. Minute vor 13.750 Zuschauern in der SchücoArena zum 2:0 nach. Für die Ostwestfalen war es im neunten Anlauf der erste Heimsieg der Saison.