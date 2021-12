Anzeige

Bundesliga: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 3:2, Modeste verschärft Kohfeldt-Krise Modeste verschärft Kohfeldts Krise

Baumgart sauer über aktuelle Entwicklung

Der 1. FC Köln zeigt in Wolfsburg Moral und kämpft sich gleich zweimal zurück ins Spiel und siegt durch ein spätes Tor. Für Wolfsburgs Coach Florian Kohfeldt verschärft sich die Krise.

Zweimal zurückgelegen, zweimal zurückgekämpft und am Ende sogar einen Comeback-Sieg gelandet: Der famose Doppelpacker Anthony Modeste hat den VfL Wolfsburg noch tiefer in die Krise gestürzt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In der 89. Minute traf der Stürmer des 1. FC Köln die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt mitten ins Herz und erzielte das Siegtor zum 3:2 (1:1). Der VfL, der zweimal führte, hat nun sechs Pflichtspiele in Serie verloren - und am Freitag wartet das Duell beim Herbstmeister FC Bayern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Schon in der 34. Spielminute hatte Modeste seine typische Brille beim Jubel geformt - doch ein Brüderpaar stahl ihm im ersten Durchgang noch die Show. Lukas Nmecha hatte die Wölfe bereits in der 8. Spielminute in Führung geschossen. Er jubelte mit Bruder Felix, der ebenfalls in der Startaufstellung stand. Sie stellen das erste Brüderpaar dar, welches jemals in der Anfangself des Werksklubs stand.

Modeste köpft Köln spät zum Sieg

Für den erneuten Führungstreffer der Gastgeber sorgte im zweiten Durchgang Wout Weghorst (51.). Der Torjäger hatte zuletzt keine einfache Zeit, doch der Treffer war immerhin sein sechster in der laufenden Bundesliga-Saison. Der eingewechselte Mark Uth brachte Köln aber erneut zurück und in der Schlussphase köpfte Modeste zum Kölner Siegtreffer ein (89.). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Platzherren erwischten den besseren Start, schon nach zwei Minuten prüfte Felix Nmecha, erstmals an der Seite seines Bruders Lukas in der Startformation, mit einem Schuss von der Strafraumgrenze FC-Torhüter Marvin Schwäbe. Geburtstagskind Lukas, der am Dienstag 23 Jahre alt wurde, machte es kurze Zeit später besser und schob eine Hereingabe von Ridle Baku über die Linie.

Das Kölner Team von Coach Steffen Baumgart brauchte eine knappe Viertelstunde, um sich von diesem Rückstand zu erholen. Nun wurden die Angriffe zielstrebiger, beim verdienten Ausgleich indes halfen die Niedersachsen mit. Baku vertändelte den Ball an der Grundlinie, Modeste staubte anschließend per Kopf ab.

In der Nachspielzeit rettete der Pfosten bei einem Kopfball von Timo Hübers gegen den schon geschlagenen VfL-Torhüter Koen Casteels. Kohfeldt stapfte wutentbrannt durch seine Coaching Zone, der 39-Jährige war über diesen Patzer mehr als verärgert.

Doch sechs Minuten nach Wiederbeginn entspannten sich seine Gesichtszüge wieder. Weghorst, zuletzt bei den Norddeutschen in der Kritik, war per Flachschuss nach einem Konter erfolgreich.

Doch wirklich Sicherheit gab den Platzherren diese Führung nicht. Köln witterte Morgenluft und verstärkte die Angriffsbemühungen. Der VfL hatte nun in der Offensive wenig entgegenzusetzen, zumal Lukas Nmecha nach 65 Minuten wegen Problemen am rechten Sprunggelenk ausgewechselt werden musste.

