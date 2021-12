Skicrosser Bachsleitner in Arosa auf Platz sechs

Die deutschen Skicrosser haben auch beim Weltcup in Arosa/Schweiz überzeugt, das Finale der besten vier aber verpasst.

Als bester DSV-Starter landete Niklas Bachsleitner (Partenkirchen) im kleinen Finale auf Platz zwei und damit auf Rang sechs des Gesamtklassements. Bachsleitner hatte am Wochenende in Val Thorens als Achter die Norm für Olympia in Peking (4. bis 20. Februar) erfüllt.