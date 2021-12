Bundesliga: VfB Stuttgart – FC Bayern München, 0:5 (0:1)

Serge Gnabry brachte die Gäste in der 39. Minute in Front. Der Tabellenführer führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der VfB geriet deutlicher in Rückstand, als Gnabry nach Vorlage von Thomas Müller auf 2:0 für die Bayern erhöhte (52.). Robert Lewandowski beseitigte mit seinen Toren (68./71.) die letzten Zweifel am Sieg des FC Bayern München. Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Gnabry bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (73.). Der FCB überrannte Stuttgart förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.