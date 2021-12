Handball-WM, Frauen: Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien im LIVETICKER

Schließlich hatten die DHB-Frauen das Viertelfinalticket schon vor dem Duell mit dem Mitfavoriten in der Tasche. (NEWS: Alles zur Handball-WM der Frauen)

+++ Spanien - Deutschland 14:10 - Halbzeit +++

Deutschland versucht es jetzt hinten mit einer offensiveren Deckungsvariante. Doch Smits kassiert die nächste Zeitstrafe - das ist bitter! Spanien verwandelt den daraus resultierenden Strafwurf und mit einem 14:10 geht es in die Pause.

+++ Spanien - Deutschland 12:9 +++

+++ Spanien - Deutschland 11:9 +++

Spanien hat sich hier stark zurückgekämpft und gibt jetzt den Ton an. Auch Eckerle kommt gerade nicht mehr an die Bälle ran. Mia Zschocke kassiert eine Zeitstrafe, damit ist Deutschland wieder für zwei Minuten in Unterzahl.