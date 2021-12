Zlatan Ibrahimovic trifft Papst Franziskus

Papst Franziskus bekommt hohen Besuch. Kein Geringerer als Zlatan Ibrahimovic wird in Rom vorstellig. Der Schwede ist für Gott-Vergleiche bekannt.

Der Schwede brachte dem Papst sogar ein signiertes Exemplar mit, anschließend posierten beide für die Kamera. Ibrahimovic postete das entstandende Foto am Donnerstagabend bei Instagram.

„Das ist ein Teil meiner Geschichte“, zitierte die Gazzetta dello Sport den inzwischen 40-Jährigen bei der Übergabe seines Buches in die heiligen Hände des Papstes.

Jene Geschichte handelt auch von viel Selbstdarstellung. So gerierte sich der schwedische Star immer wieder als unsterblich, unschlagbar - oder gar göttlich.

Als Ibrahimovic 2016 zu Manchester United wechselte und sich einen verbalen Streit mit Eric Cantona lieferte, sagte der 1,95-Meter-Riese irgendwann: „Er sollte wissen, dass ich in Manchester nicht König werden will, ich werde Gott in Manchester!“